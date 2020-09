Golf e italiani | tutti i risultati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sullo European Tour nessun azzurro ha passato il taglio, mentre per ildeglibene Craviolo, classificandosi nono sull’Alps. European Tour – Dubai Duty Free Irish Open Si è giocato sul percorso del Galgorm CastleClub, a Ballymena, nell’Irlanda del Nord, il Dubai Duty Free Irish Open. Ha avuto la meglio lo statunitense John Catlin (-10) di due colpi sull’inglese Aaron Rai (-8). Per ildeglipurtroppo nessuno ha passato il taglio. Francesco Laporta (+6) l’ha mancato di un solo colpo, Edoardo Molinari (+7) di due mentre prestazione negativa per Andrea Pavan (+19) che chiude in fondo alla classifica. Francesco Laporta (Foto della redazione)Alps Tour – Alps de Andalucia Si è disputato sul percorso del Club Zaudin ...