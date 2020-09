Gli svizzeri alle urne per nuovi caccia e missili (Di lunedì 28 settembre 2020) Chissà che cosa sceglieranno di fare gli svizzeri in tema di difesa aerea domenica prossima, quando torneranno alle urne per un voto referendario popolare necessario per confermare o sospendere il programma Air 2030 approvato nel dicembre 2019 dalle Camere Federali.La decisione sarà se sostituire o meno una trentina di vecchi caccia F-5E/F Tiger II e venticinque F/A-18A/B Hornet con un nuovo aeroplano e dotarsi anche di nuovi sistemi missilistici per la Difesa aerea, ovvero ordigni terra-aria. Se passerà il SI, i candidati a rimpiazzare le ormai vecchie glorie del cielo elvetico sarebbero lo Eurofighter Typhoon, il Rafale, gli F-35A oppure la nuova versione degli F/A-18E/F Super Hornet. Tra i missili la scelta sarà tra ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020) Chissà che cosa sceglieranno di fare gliin tema di difesa aerea domenica prossima, quando tornerannoper un voto referendario popolare necessario per confermare o sospendere il programma Air 2030 approvato nel dicembre 2019 dCamere Federali.La decisione sarà se sostituire o meno una trentina di vecchiF-5E/F Tiger II e venticinque F/A-18A/B Hornet con un nuovo aeroplano e dotarsi anche disistemistici per la Difesa aerea, ovvero ordigni terra-aria. Se passerà il SI, i candidati a rimpiazzare le ormai vecchie glorie del cielo elvetico sarebbero lo Eurofighter Typhoon, il Rafale, gli F-35A oppure la nuova versione degli F/A-18E/F Super Hornet. Tra ila scelta sarà tra ...

