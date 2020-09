Ginevra Lamborghini, chi è la sorella di Elettra assente al matrimonio (Di lunedì 28 settembre 2020) Sui giornali e i siti di gossip ha tenuto banco il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack, avvenuto sabato 26 settembre. L’influencer e cantante ha voluto al suo fianco al momento del fatidico sì le sorelle Lucrezia e Flaminia, mentre era assente Ginevra, altra sorella con la quale pare ci siano stati dei dissidi. Due donne molto diverse, certo, anche se accomunate dalla passione per la musica. L’assenza di Ginevra non è certo passata inosservata, e molti si sono chiesti quali siano le reali motivazioni dietro la mancata partecipazione al matrimonio. C’è da dire che Ginevra, 26 anni, ha mandato via Instagram gli auguri alla sorella famosa: “Vi auguro il meglio. Avrei ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Sui giornali e i siti di gossip ha tenuto banco iltrae Afrojack, avvenuto sabato 26 settembre. L’influencer e cantante ha voluto al suo fianco al momento del fatidico sì le sorelle Lucrezia e Flaminia, mentre era, altracon la quale pare ci siano stati dei dissidi. Due donne molto diverse, certo, anche se accomunate dalla passione per la musica. L’assenza dinon è certo passata inosservata, e molti si sono chiesti quali siano le reali motivazioni dietro la mancata partecipazione al. C’è da dire che, 26 anni, ha mandato via Instagram gli auguri allafamosa: “Vi auguro il meglio. Avrei ...

