Gigi Hadid mostra il regalo che le ha fatto Taylor Swift per la nascita di suo figlio ma è un deja-vu

(Di martedì 29 settembre 2020) Lo scorso 24 settembree Zayn Malik hanno dato alla luce la loro primogenita. “La nostra bambina è qui, è sana ed è bella. Trovare le parole giuste per esprimere l’emozione che sento adesso è un compito praticamente impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione. Sono così felice di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”. Ieri la modella ha pubblicato una foto della figlia dove si vede la piccola con una felpa Versace avvolta da una copertina rosa. Sopra la foto si legge “Dalla zietta Donatella Versace” (sulla felpa) e “Dalla ziettache l’ha fatta” (sulla coperta). Questa cosa vi suona familiare? Se ...

