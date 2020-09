Giancarlo Magalli e la gaffe in diretta di Anna Falchi | “Barzellette sporche su Rai Uno”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il turbolento rapporto che negli anni ha legatoalle proprie co-conduttrici è cosa nota, anche se lo stesso presentatore ci ha tenuto più volte a ridimensionare il gossip in merito a tale questione. Al netto della vera e propria faida a distanza con Adriana Volpe, la star de I Fatti Vostri ha più volte rifiutato ogni accusa in merito, prendendo spesso a ridere la varietà delle proprie esperienze in televisione. Intervistato da Telepiù, il conduttore del popolare format mattutino è tornato con la memoria ad alcuni episodi di questo suo percorso, rivelando anche qualche particolare dietro le quinte. I difficili rapporti con le colleghe e la collaborazione consecondo: “Un episodio imbarazzante, ...