GFVip, Myriam Catania, insulti gravissimi contro Anna Tatangelo (Di lunedì 28 settembre 2020) L'imbarazzante gaffe della concorrente del GF VIP Myriam Catania contro Anna Tatangelo. insulti non accettabili rivolti alla cantante in diretta. "Una napoletana non estremamente elegante" così l'attrice Myriam Catania, discussa concorrente del Grande Fratello VIP, ha definito la cantante Anna Tatangelo, dopo aver asserito di non sapere nemmeno chi sia. L'inquilina della Casa si è così …

