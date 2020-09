‘Gf Vip 5’, Franceska Pepe chiarisce con Stefania Orlando, poi litiga di nuovo con Tommaso Zorzi che sbotta (Video) (Di lunedì 28 settembre 2020) A suscitare la maggior parte dei malumori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 è sicuramente Franceska Pepe. La modella sin dal suo ingresso si è fatta notare per i suoi bisticci con Tommaso Zorzi e, benché negli ultimi i giorni i due sembrava avessero trovato il modo di andare d’accordo, un’ennesima discussione è scoppiata in queste ore. Argomento della querelle è il cibo. Zorzi ha infatti accusato la Pepe di aver preso alcune cose senza chiedere il permesso. “Io non ho mangiato la mia fetta di pane perché sei arrivata tu e l’hai presa tu. Cosa ti costa chiedere? Non è una cosa normale. Puoi chiedere scusa per una volta? Tesoro non fare uscire di testa le persone. Poi ti metti a piangere ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020) A suscitare la maggior parte dei malumori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 è sicuramente. La modella sin dal suo ingresso si è fatta notare per i suoi bisticci cone, benché negli ultimi i giorni i due sembrava avessero trovato il modo di andare d’accordo, un’ennesima discussione è scoppiata in queste ore. Argomento della querelle è il cibo.ha infatti accusato ladi aver preso alcune cose senza chiedere il permesso. “Io non ho mangiato la mia fetta di pane perché sei arrivata tu e l’hai presa tu. Cosa ti costa chiedere? Non è una cosa normale. Puoi chiedere scusa per una volta? Tesoro non fare uscire di testa le persone. Poi ti metti a piangere ...

Nicola36914119 : GF Vorrei capire dove li avete trovati questi personaggi vip di quest’anno, cattivi maleducati e sempre a fare comu… - petersixtyone : @RadioCapital_fm @stanzaselvaggia @CdGherardesca Ma in un paese in cui si parla solo di Temptation Island GF Vip e… - 3107_nina : Vanno al grande fratello e poi piangono perché alla gente piace il trash. Dayane io non parlerei perché sei dentro… - EmanueleGarbero : 'Franceska è kattiva e maledukata' ?????? ma guardatevi i puffi e smettetela di provare a trasformare questa edizione… - _Minagga_ : Il GF VIP 2 bellissimo per carità, ma per le liti dovevano portare gente da fuori (vedi Corinne Cléry). Qua non c’è bisogno #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Dj morta: famiglia Viviana 'parabrezza auto era già rotto prima dell'incidente' Affaritaliani.it