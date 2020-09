Gentiloni l’imbonitore spinge l’Italia verso la trappola del Mes (e il Pd esulta) (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Paolo Gentiloni torna alla carica e serve un assist perfetto al Pd sul fronte del Mes, il prestito-trappola Ue per le spese sanitarie. L’Italia è uno dei Paesi europei che avrebbe un vantaggio maggiore nel richiedere il Mes, assicura il commissario Ue per l’Economia. L’esponente dem sottolinea che questi soldi l’Italia li deve chiedere per migliorare il sistema sanitario. Insomma, sembra di sentire il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che da tempo è in pressing sul premier Giuseppe Conte. Pressing aumentato dopo l’affermazione del Pd alle regionali e la debacle del M5S, fino ad ora contrario al Mes (ma adesso con scarsa voce in capitolo). Il commissario Ue fa l’imbonitore “Ho ripetuto più volte che il lavoro che abbiamo fatto a Bruxelles è stato quello di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Paolotorna alla carica e serve un assist perfetto al Pd sul fronte del Mes, il prestito-Ue per le spese sanitarie. L’Italia è uno dei Paesi europei che avrebbe un vantaggio maggiore nel richiedere il Mes, assicura il commissario Ue per l’Economia. L’esponente dem sottolinea che questi soldi l’Italia li deve chiedere per migliorare il sistema sanitario. Insomma, sembra di sentire il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che da tempo è in pressing sul premier Giuseppe Conte. Pressing aumentato dopo l’affermazione del Pd alle regionali e la debacle del M5S, fino ad ora contrario al Mes (ma adesso con scarsa voce in capitolo). Il commissario Ue fa l’imbonitore “Ho ripetuto più volte che il lavoro che abbiamo fatto a Bruxelles è stato quello di ...

