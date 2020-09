Genshin Impact è disponibile | ecco il trailer di lancio!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 28 settembre 2020)è finalmente, a partire da oggi, in formato free-to-play e con l’occasione miHoYo ha rilasciato un nuovo gameplaydi lancioè un titolo che ha decisamente fatto parlare molto di sé, sotto diversi aspetti. In primis, l’eccezionale somiglianza ed ispirazione in quanto ad estetica all’amatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che è riuscito a creare un vero e proprio sottogenere. Basti pensare che anche il recentemente annunciato Gods and Monsters, poi diventato Immortal Fenyx Rising, ha palese ispirazione e richiami al titolo di Nintendo. Non ci sarebbe nulla di male in tutto ciò, è così che nascono i “sottogeneri”. Se non fosse che qualcuno si ...