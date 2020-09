Genoa, emergenza coronavirus: 14 positivi nel club. Il comunicato (Di lunedì 28 settembre 2020) emergenza coronavirus in casa Genoa.Il club di Enrico Preziosi è in un momento di caos. In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A, il Grifone ha perso 6-0 contro il Napoli del tecnico Gennaro Gattuso. Come se non bastasse, il giorno dopo la stessa società ha comunicato di un incremento del numero dei membri del club positivi al coronavirus. Una notizia poco rassicurante in vista delle prossime giornate di campionato. Di seguito, il comunicato del club ligure diramato attraverso i canali ufficialin merito alla situazione vissuta dalla società.Napoli-Genoa, si ferma Insigne: l’infortunio del capitano azzurro e il possibile recupero. Il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020)in casa.Ildi Enrico Preziosi è in un momento di caos. In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A, il Grifone ha perso 6-0 contro il Napoli del tecnico Gennaro Gattuso. Come se non bastasse, il giorno dopo la stessa società hadi un incremento del numero dei membri delal. Una notizia poco rassicurante in vista delle prossime giornate di campionato. Di seguito, ildelligure diramato attraverso i canali ufficialin merito alla situazione vissuta dalla società.Napoli-, si ferma Insigne: l’infortunio del capitano azzurro e il possibile recupero. Il ...

