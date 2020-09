Genoa, 14 positivi al Covid-19 e la follia di andare a giocare a Napoli: tre giorni da incubo (Di lunedì 28 settembre 2020) Tre giorni di paura e di follia. Il Genoa diventa il primo vero grande focolaio post lockdown per il calcio italiano: quattordici positivi al Covid-19 e nel mezzo una partita giocata a Napoli che adesso fa tremare la Lega di Serie A e tutto il campionato. Ma riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo le ultime 72 ore. E’ sabato, quasi ora di pranzo, quando arrivano gli esiti dei tamponi a cui tutto il gruppo squadra deve sottoporsi come da protocollo (48 ore prima della partita) ed è l’allenatore Rolando Maran ad annunciare la brutta notizia: “Mattia Perin è risultato positivo al tampone, ha qualche sintomo. Ora vedremo cosa fare”. Come da protocollo tutto il gruppo squadra viene portato in ritiro, si ripetono i tamponi il cui esito arriva tra sabato ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Tredi paura e di. Ildiventa il primo vero grande focolaio post lockdown per il calcio italiano: quattordicial-19 e nel mezzo una partita giocata ache adesso fa tremare la Lega di Serie A e tutto il campionato. Ma riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo le ultime 72 ore. E’ sabato, quasi ora di pranzo, quando arrivano gli esiti dei tamponi a cui tutto il gruppo squadra deve sottoporsi come da protocollo (48 ore prima della partita) ed è l’allenatore Rolando Maran ad annunciare la brutta notizia: “Mattia Perin è risultato positivo al tampone, ha qualche sintomo. Ora vedremo cosa fare”. Come da protocollo tutto il gruppo squadra viene portato in ritiro, si ripetono i tamponi il cui esito arriva tra sabato ...

