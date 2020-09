Generali Welioni-MiCuro | arriva la carta sconto per la salute | oltre 1 700 strutture a tariffe agevolate

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) In risposta alla sempre più frequente domanda di cure mediche della popolazione italiana, nasce Welion Card –: unapersonale che consente di usufruire di sconti fino al 50% e tempi di attesa ridotti su tutte le visite mediche specialistiche, gli esami diagnostici e la fisioterapia. La scontistica è relativa alle prestazioni in regime privato. La card è il risultato della partnership traWelion, la società diItalia specializzata in programmi di Welfare Integrato e servizi dedicati alla, e Doveecome.it, il primo portale di public reporting sanitario, di rilevanza nazionale. Il bisogno di prestazioni sanitarie è in costante aumento sia per una maggiore attenzione alla prevenzione sia per il progressivo ...