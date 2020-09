Gaia e Camilla morte investite a 16 anni | la Procura chiede 5 anni per Genovese

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Una condanna a 5 anni di reclusione per omicidio stradale plurimo. Questa la richiesta della Procura nei confronti di Pietro Genovese, il 21enne che alla guida di un Suv, la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso, investì e uccise su corso Francia, a Roma, due 16enni: Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann.

JackieMilesiF : Gaia e Camilla, investite e uccise a Roma, il pm: 'Condannate Genovese a 5 anni'. Il ragazzo: 'Mia … - Italia_Notizie : Gaia e Camilla, il pm: condannare Pietro Genovese a 5 anni - Italia_Notizie : Corso Francia, il pm ha chiesto 5 anni per Pietro Genovese per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli - liviofiorillo : RT @rep_roma: Gaia e Camilla, investite e uccise a Roma, il pm: 'Condannate Genovese a 5 anni'. Il ragazzo: 'Mia vita distrutta' [di MARIA… - rep_roma : Gaia e Camilla, investite e uccise a Roma, il pm: 'Condannate Genovese a 5 anni'. Il ragazzo: 'Mia vita distrutta'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Camilla

Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, 16enni investite e uccise in corso Francia: chiesti 5 anni per Pietro Genovese ...Gaia e Camilla, entrambe di 16 anni, sono state investite e uccise da una macchina che le ha prese in pieno su Corso Francia nel quartiere romano di Ponte Milvio. Le due secondo l’autopsia sarebbero ...