Gaia e Camilla investite e uccise a Roma | il pm ha chiesto per Genovese 5 anni

(Di lunedì 28 settembre 2020) La procura dihauna condanna 5di carcere per Pietro, figlio del noto regista Paolo. Il giovane è accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e ucciso...

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Camilla

Ragazze investite e uccise, chiesti 5 anni per Genovese. Roma - Per l'accusa il giovane stava viaggiando al doppio della velocità consentita ...E' stata avanzata, da parte del Pubblico Ministero del Tribunale di Roma, la richiesta di condannare Pietro Genovese a 5 anni di carcere, accusato di omicidio stradale per l'incidente avvenuto a dicem ...