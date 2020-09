Gaia e Camilla investite a Roma, la richiesta del pm (Di lunedì 28 settembre 2020) Gaia e Camilla investite a Roma lo scorso dicembre, oggi durante il processo è arrivata la richiesta del pm per il presunto colpevole Cinque anni di condanna per Pietro Genovese: è questa la richuesta del pubblico ministero, Roberto Felici. Il 21enne, figlio del noto regista Paolo Genovese, è accusato di duplice omicidio stradale per l’incidente … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 28 settembre 2020)lo scorso dicembre, oggi durante il processo è arrivata ladel pm per il presunto colpevole Cinque anni di condanna per Pietro Genovese: è questa la richuesta del pubblico ministero, Roberto Felici. Il 21enne, figlio del noto regista Paolo Genovese, è accusato di duplice omicidio stradale per l’incidente … L'articolo proviene da .

HuffPostItalia : Il pm chiede 5 anni per Genovese. 'Non ho visto Gaia e Camilla, la mia vita è distrutta' - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Gaia e Camilla morte investite sotto il diluvio. Il Pm chiede di condannare PietroGenovese a 5 anni di carcere per d… - LuciaB91482252 : Cinque anni al ragazzo che investì Gaia e Camilla sul Ponte Milvio!!! Ancora una volta la giustizia non è stata corretta ed esemplare???? - augusto_amato : Gaia e Camilla investite su Corso Francia, il pm chiede 5 anni per Pietro Genovese - ansa_lazio : Gaia e Camilla morte investite. Pm, condannare Genovese a 5 anni di carcere: Il giovane è accusato di duplice omici… -