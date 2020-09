Gaia e Camilla investite a Roma | il pm | Condannare Genovese a 5 anni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Vestito scuro, testa bassa, mani tremule. Pietroha l'aria di un ragazzino, ma è costretto a portare il peso della tragedia di cui si è reso protagonista il 22 dicembre scorso, quando a bordo della sua Renault Kaleos ha travolto e uccisoVon Freymann egnoli, le due sedicenni uccise mentre attraversavano Corso Francia, a due passi dal cuore della movida diNord, da Ponte Milvio. È per quei fatti che adesso il pm Roberto Felici ha chiesto una condanna a 5nei confronti del giovane imputato. Ieri il ventunenne ha anche parlato in aula, in una delle ultime udienze del processo che lo vede accusato di duplice omicidio stradale: “Da quella notte la mia vita è distrutta”, ha detto rivolgendosi ...