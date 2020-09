Frittata di zucchine e parmigiano (Di lunedì 28 settembre 2020) La Frittata di zucchine è un piatto semplice, ma veloce e gustoso. Potete mangiarlo insieme ad un contorno o nel panino. È comodo come pranzo al sacco, anche per le gite e per i bambini. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 9 uova4-5 zucchine grandi100 g di parmigiano grattugiatoSale fino q.b.Olio per friggereIniziamo la preparazione della Frittata con zucchine e parmigiano, lavando e tagliando le zucchine. Poi mettiamo l’olio in una padella e facciamolo scaldare, quando l’olio sarà caldo aggiungete le zucchine e lasciate cuocere per circa 12-15 minuti. Quando le zucchine saranno dorate togliete con la schiumarola così ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladiè un piatto semplice, ma veloce e gustoso. Potete mangiarlo insieme ad un contorno o nel panino. È comodo come pranzo al sacco, anche per le gite e per i bambini. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 9 uova4-5grandi100 g digrattugiatoSale fino q.b.Olio per friggereIniziamo la preparazione dellacon, lavando e tagliando le. Poi mettiamo l’olio in una padella e facciamolo scaldare, quando l’olio sarà caldo aggiungete lee lasciate cuocere per circa 12-15 minuti. Quando lesaranno dorate togliete con la schiumarola così ...

fritatalover : RT @CSAR79601342: Pensavo per cena, quale dei 2 - frittata con zucchine e insalata di pomodoro - ottime patate di montagna lesse, con gorgo… - CSAR79601342 : Pensavo per cena, quale dei 2 - frittata con zucchine e insalata di pomodoro - ottime patate di montagna lesse, con… - LaBorettana : Gulp! E' arrivato l'autunno. Affrettiamoci con gli ultimi piatti estivi. Frittata di borettane con zucchine e peper… - fritatalover : RT @iambadatpoems: @ANArchist21st frittata con zucchine non ti ispira? oppure zucchine con pomodorini o pasta zucchine e pancetta? - iambadatpoems : @ANArchist21st frittata con zucchine non ti ispira? oppure zucchine con pomodorini o pasta zucchine e pancetta? -

Ultime Notizie dalla rete : Frittata zucchine Frittata a strati con zucchine | Un secondo piatto ghiotto RicettaSprint Tripla frittata ripiena

Avete mai pensato di fare tre frittate e farcirle? Questa ricetta per la tripla frittata ripiena è veramente deliziosa, vediamo la preparazione ...

Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fino a 3 kg in una settimana

Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fino a 3 kg in una settimana grazie all’ortaggio ricco di potassio e liquidi, tutti i benefici Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fin ...

Avete mai pensato di fare tre frittate e farcirle? Questa ricetta per la tripla frittata ripiena è veramente deliziosa, vediamo la preparazione ...Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fino a 3 kg in una settimana grazie all’ortaggio ricco di potassio e liquidi, tutti i benefici Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fin ...