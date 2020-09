Francia, un terzo dei focolai è nelle scuole e nelle università. Seguono le aziende e gli ospedali (Di lunedì 28 settembre 2020) Scuola e università in Francia sono diventate i principali “cluster” di contaminazione per il Covid-19. Il dato è stato diffuso da Santé Publique France (SPF) nell’ultimo report del 24 settembre scorso: il 32% degli 899 cluster in corso di analisi alla fine della scorsa settimana riguardano infatti l’ambiente delle scuole e delle facoltà universitarie. Con 285 focolai, il mondo dell’istruzione supera quello del lavoro, che ne conta 195. In questa classifica, Seguono gli istituti di sanità (ospedali, case di riposo, ecc.) con 97, e gli eventi pubblici o privati (77). Attualmente il centro che fa riferimento al ministero della Salute non distingue fra scuole e facoltà universitarie, ma diversi esperti citati da Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Scuola e università insono diventate i principali “cluster” di contaminazione per il Covid-19. Il dato è stato diffuso da Santé Publique France (SPF) nell’ultimo report del 24 settembre scorso: il 32% degli 899 cluster in corso di analisi alla fine della scorsa settimana riguardano infatti l’ambiente dellee delle facoltà universitarie. Con 285, il mondo dell’istruzione supera quello del lavoro, che ne conta 195. In questa classifica,gli istituti di sanità (, case di riposo, ecc.) con 97, e gli eventi pubblici o privati (77). Attualmente il centro che fa riferimento al ministero della Salute non distingue frae facoltà universitarie, ma diversi esperti citati da Le ...

esajas1 : RT @La7tv: #coffeebreak 'Il metodo dà risultati, un terzo dei pagamenti sotto i 50 euro sono digitali' - La7tv : #coffeebreak 'Il metodo dà risultati, un terzo dei pagamenti sotto i 50 euro sono digitali' - Lichtung5 : RT @torbangla: @MarselParadigmi @MichelaMarzano In Francia, in questo momento più di un terzo dei cluster riguarda scuola e università. - cesarenistri : RT @Keynesblog: In Francia (16K contagi al giorno) un terzo dei focolai riguarda scuole e università. Oggi scuole e università sono il prin… - CTAMELLINI : RT @Keynesblog: In Francia (16K contagi al giorno) un terzo dei focolai riguarda scuole e università. Oggi scuole e università sono il prin… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia terzo Francia, nelle scuole e nelle università un terzo dei focolai di Covid-19 Fanpage.it Fognini fuori al Roland Garros, Giustino vince dopo 6 ore di gioco

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - È giá finita l'avventura parigina di Fabio Fognini. Il tennista ligure esce infatti di scena al primo turno del Roland Garros, terzo Slam della stagione: numero 15 del m ...

FitchRatings: calendario revisioni rating 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Queste le date di pubblicazione della revisione del merito di credito dei principali Paesi da parte di FitchRatings: Belgio 2 ottobre Cipro 2 ottobre ...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - È giá finita l'avventura parigina di Fabio Fognini. Il tennista ligure esce infatti di scena al primo turno del Roland Garros, terzo Slam della stagione: numero 15 del m ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Queste le date di pubblicazione della revisione del merito di credito dei principali Paesi da parte di FitchRatings: Belgio 2 ottobre Cipro 2 ottobre ...