Francia, proposta choc dei Nobel per l'economia. "Paese salvo se sarà chiuso durante l'Avvento" (Di lunedì 28 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Lettera di Banerjee e Duflo. Ieri superata la soglia del milione di morti nel mondo Oltre 32.751 casi e un milione di morti (per la precisione 1.000.175) . Continua la corsa del Covid nel mondo. Mentre l'India di appresta a scippare il ben poco invidiabile primato di Paese più colpito agli Stati Uniti, l'Europa si prepara ad affrontare la seconda ondata cercando di limitare i danni. «In Francia sta arrivando più in fretta del previsto», dice il presidente dell'ordine dei medici, Patrick Bouet, che in un'intervista al Journal du Dimanche ha espresso il timore che, se non ci saranno cambiamenti «in tre-quattro settimane» il Paese dovrà «affrontare un'epidemia generalizzata» per lunghi mesi in autunno e inverno, con un sistema sanitario «incapace ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Lettera di Banerjee e Duflo. Ieri superata la soglia del milione di morti nel mondo Oltre 32.751 casi e un milione di morti (per la precisione 1.000.175) . Continua la corsa del Covid nel mondo. Mentre l'India di appresta a scippare il ben poco invidiabile primato dipiù colpito agli Stati Uniti, l'Europa si prepara ad affrontare la seconda ondata cercando di limitare i danni. «Insta arrivando più in fretta del previsto», dice il presidente dell'ordine dei medici, Patrick Bouet, che in un'intervista al Journal du Dimanche ha espresso il timore che, se non ci saranno cambiamenti «in tre-quattro settimane» ildovrà «affrontare un'epidemia generalizzata» per lunghi mesi in autunno e inverno, con un sistema sanitario «incapace ...

