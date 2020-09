Francia: due premi Nobel propongono un lockdown dall’1 al 20 dicembre per salvare Natale e anziani (Di lunedì 28 settembre 2020) Un “lockdown dell’Avvento” per salvare il Natale. È la proposta di Esther Duflo e Abhijit Banerjee, premi Nobel per l’Economia, i quali, in un editoriale su Le Monde, affermano che la Francia dovrebbe applicare le misure restrittive dall’1 al 20 dicembre 2020 per ridurre il rischio di contagio e far sì che le famiglie possano trascorrere il Natale senza correre il pericolo di infettarsi l’uno con l’altro. Secondo i due economisti, questo lockdown avrebbe un impatto limitato sulle scuole e sarebbe meno dannoso dal punto di vista economico rispetto alla “cancellazione” del Natale. “Le persone potrebbero essere incoraggiate a fare i loro acquisti ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Un “dell’Avvento” peril. È la proposta di Esther Duflo e Abhijit Banerjee,per l’Economia, i quali, in un editoriale su Le Monde, affermano che ladovrebbe applicare le misure restrittive dall’1 al 202020 per ridurre il rischio di contagio e far sì che le famiglie possano trascorrere ilsenza correre il pericolo di infettarsi l’uno con l’altro. Secondo i due economisti, questoavrebbe un impatto limitato sulle scuole e sarebbe meno dannoso dal punto di vista economico rispetto alla “cancellazione” del. “Le persone potrebbero essere incoraggiate a fare i loro acquisti ...

