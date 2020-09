Franceschini “Dialogo con opposizione su Covid | Recovery e riforme”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che possiamo arrivare a fine legislatura. E vedo tre grandi priorità”. A parlare, in un’intervista a Repubblica, è il ministro per i Beni culturali Dario. “La prima – spiega – è gestire l’emergenza: il mondo ci sta riconoscendo dei risultati, ma la pandemia non è ancora superata. La seconda è l’utilizzo delfund progettando l’Italia del futuro. E la terza è avviare una nuova stagione di riforme istituzionali. Perchè è stato giusto dire sì al taglio dei parlamentari, ma da solo serve a poco. E vorrei sottolineare un aspetto: queste tre priorità sono un terreno formidabile per cercare di costruire un rapporto con l’. ...