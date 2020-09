Francesca Pepe senza parole al GF Vip: il terribile gesto di Dayane – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Dayane Mello ha perso la calma al Grande Fratello Vip, compiendo un terribile gesto nei confronti di Francesca Pepe. Franceska Pepe, diciamocelo, in soli pochi giorni dal suo ingresso è riuscita a diventare la protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella è al centro di tutte le discussioni presenti all’interno della … L'articolo Francesca Pepe senza parole al GF Vip: il terribile gesto di Dayane – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020)Mello ha perso la calma al Grande Fratello Vip, compiendo unnei confronti di. Franceska, diciamocelo, in soli pochi giorni dal suo ingresso è riuscita a diventare la protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella è al centro di tutte le discussioni presenti all’interno della … L'articoloal GF Vip: ildiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Ma imparare l'educazione,no? Il gesto di Dayane è all'altezza dei peggiori bulli da quartiere #GFVIP - Vale97B : RT @WillHerondaleJM: Francesca con la K, Pepe di nome e di fatto, è riuscita a far perdere la pazienza anche ad Adua e Dayane. Non la soppo… - jiminvoicepj : RT @WillHerondaleJM: Francesca con la K, Pepe di nome e di fatto, è riuscita a far perdere la pazienza anche ad Adua e Dayane. Non la soppo… - vyrginia_t : RT @WillHerondaleJM: Francesca con la K, Pepe di nome e di fatto, è riuscita a far perdere la pazienza anche ad Adua e Dayane. Non la soppo…