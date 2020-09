Francesca Pepe chi è il fidanzato? Nel suo passato anche un ex famoso (Di lunedì 28 settembre 2020) Franceska Pepe è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip che torna in onda stasera, ma chi è il suo fidanzato? Scopriamolo. foto facebookIl Grande Fratello Vip torna in onda questa sera con una nuova puntata su Canale Cinque, come sempre condotta da Alfonso Signorini e il supporto dei due opinionisti, ovvero Pupo e Flavia Vento. Una delle concorrenti che più sta dividendo il pubblico è proprio Franceska che è riuscita in poc tempo a litigare sia con Tommaso Zorzi che con Stefania Orlando e di certo lei sarà uno degli argomenti di conversazione della nuova puntata in onda questa sera. Quello che di poco si sa di lei è tutto ciò che riguarda la sua vita privata, chi è il suo nuovo fidanzato e con chi ha avuto un flirt nel ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Franceskaè una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip che torna in onda stasera, ma chi è il suo? Scopriamolo. foto facebookIl Grande Fratello Vip torna in onda questa sera con una nuova puntata su Canale Cinque, come sempre condotta da Alfonso Signorini e il supporto dei due opinionisti, ovvero Pupo e Flavia Vento. Una delle concorrenti che più sta dividendo il pubblico è proprio Franceska che è riuscita in poc tempo a litigare sia con Tommaso Zorzi che con Stefania Orlando e di certo lei sarà uno degli argomenti di conversazione della nuova puntata in onda questa sera. Quello che di poco si sa di lei è tutto ciò che riguarda la sua vita privata, chi è il suo nuovoe con chi ha avuto un flirt nel ...

Azzurra211 : Ahhhhhhh francesca pepe doppiata!!???? ???? #pomeriggio5 - GenteVipNews : GF VIP, Adua, Dayane, Myriam altra lite con Francesca (video) - GossipItalia3 : Francesca Pepe ipnotica come una sirena su Instagram: «Wow, sei meravigliosa!» #gossipitalianews - CheDonnait : Ma imparare l'educazione,no? Il gesto di Dayane è all'altezza dei peggiori bulli da quartiere #GFVIP - Vale97B : RT @WillHerondaleJM: Francesca con la K, Pepe di nome e di fatto, è riuscita a far perdere la pazienza anche ad Adua e Dayane. Non la soppo… -