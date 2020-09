FOTO – Pianificazione Patrimoniale e Finanziaria | certificazione Isfoa per 20 allievi AXA

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il magnifico rettoreStefano Masullo, nel corso di una di una cerimonia ufficiale privata svoltasi a Busto Arsizio nella prestigiosa e centrale sede dell’Agenzia Generale AXA ubicata in via Marsala guidata dal fondatore Giuseppe Enrico Crespi, laureatoha conferito ai candidati la Lettera diincon specializzazione in Gestione e Copertura del Rischio rilasciato dalla Facoltà di Scienze Assicurative di– Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, conseguito dopo aver frequentato il relativo corso di 60 ore ed ...