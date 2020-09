Foto dallo speciale campionato olandese dedicato alle zucche giganti (Di lunedì 28 settembre 2020) Come ogni anno di questi tempi, nel giardino botanico della città di Utrecht, in Olanda, si è tenuta una competizione dal forte carattere autunnale: il campionato nazionale di zucche giganti, dove a essere premiati – nessuna sorpresa – sono proprio le più maestose cucurbitacee dei Paesi Bassi. Trasportati con fatica grazie a imbracature e bracci meccanici, e poi adagiati come stanchi animali sul prato, questi giganti arancioni si fanno ammirare e Fotografare per giorni in attesa venga eletto il vincitore dell’ambito premio. Un evento che attira ogni anno decine di persone, con bambini festanti di fianco ai quali è ancora più evidente la mole impressionante di questi ortaggi. Qui sopra ne trovate un assaggio. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) Come ogni anno di questi tempi, nel giardino botanico della città di Utrecht, in Olanda, si è tenuta una competizione dal forte carattere autunnale: ilnazionale di, dove a essere premiati – nessuna sorpresa – sono proprio le più maestose cucurbitacee dei Paesi Bassi. Trasportati con fatica grazie a imbracature e bracci meccanici, e poi adagiati come stanchi animali sul prato, questiarancioni si fanno ammirare egrafare per giorni in attesa venga eletto il vincitore dell’ambito premio. Un evento che attira ogni anno decine di persone, con bambini festanti di fianco ai quali è ancora più evidente la mole impressionante di questi ortaggi. Qui sopra ne trovate un assaggio. Wired.

zazoomblog : In questa foto era solo una bambina. Oggi è una cantante molto apprezzata e amata dallo stile unico - #questa… - LadyD56671901 : @Demetri29603946 @Karfakius Ma non ti prendere pena, il tatto è stato eseguito benissimo dallo stesso professionist… - nabeddasicula : RT @SiciliaPreziosa: A #Racalmuto per il #weekend segnaliamo la #mostra con le #foto inedite scattate direttamente dallo scrittore #Leonard… - bioebbasta : le nuove foto di harry mi hanno distratta dallo studio e non ho voglia di continuare adesso bene - Lovetoday22 : Yunho prendi esempio dallo hyung e posta una foto a figura intera grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Foto dallo Foto dallo speciale campionato olandese dedicato alle zucche giganti Wired.it Frana sulla Regina: corse straordinarie della Navigazione Laghi

Sono in corso i lavori di ripristino (nella foto) sulla Statale Regina tra Argegno e Colonno, dove venerdì scorso c’è stata una frana. La strada rimane chiusa, fino a mercoledì dalle 8 alle 19. Per so ...

Era Beatrice di Masterchef: oggi a 29 anni, “Delusa dal programma” FOTO

È stata uno dei personaggi più iconici della storia di Masterchef Italia, anche perché – dal canto suo – detiene un record assoluto. Stiamo parlando di Beatrice De Tullio, concorrente della terza ediz ...

Sono in corso i lavori di ripristino (nella foto) sulla Statale Regina tra Argegno e Colonno, dove venerdì scorso c’è stata una frana. La strada rimane chiusa, fino a mercoledì dalle 8 alle 19. Per so ...È stata uno dei personaggi più iconici della storia di Masterchef Italia, anche perché – dal canto suo – detiene un record assoluto. Stiamo parlando di Beatrice De Tullio, concorrente della terza ediz ...