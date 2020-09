Forlì, grave incidente: muore ragazzo 26enne, era testimonial per la sicurezza stradale (Di lunedì 28 settembre 2020) Un ragazzo di 26 anni è deceduto nella serata di sabato in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Bidentina a San Colombano, in provincia di Forlì-Cesena. In un tragico incidente stradale un ragazzo di soli 26 anni è morto nella tarda serata di sabato a San Colombano, frazione di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. … L'articolo Forlì, grave incidente: muore ragazzo 26enne, era testimonial per la sicurezza stradale proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020) Undi 26 anni &e; deceduto nella serata di sabato in unavvenuto lungo la provinciale Bidentina a San Colombano, in provincia di Forl&i;-Cesena. In un tragicoundi soli 26 anni &e; morto nella tarda serata di sabato a San Colombano, frazione di Meldola, in provincia di Forl&i;-Cesena. … L'articolo Forl&i;,, eraper laproviene da YesLife.it.

