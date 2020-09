Fondi Lega, i conti degli imprenditori amici nel mirino. L’inchiesta di Milano e le possibili retrocessioni di denaro (Di lunedì 28 settembre 2020) Prosegue l’inchiesta milanese sui commercialisti della Lega finiti ai domiciliari per l’affare di un capannone, rifilato secondo la procura di Milano alla Lombardia Film Commission, a prezzo doppio rispetto al suo valore. Servono nuove analisi su alcuni conti di Francesco Barachetti, l’elettricista ed ex consigliere del Comune di Casnigo (Bergamo) indagato per peculato. La caccia ai presunti ‘Fondi neri’ del Carroccio, grazie ai contabili, quindi va avanti. Queste analisi su nuove movimentazioni finanziarie sospette, ma anche su conti di personaggi centrali dell’inchiesta, tra cui altri imprenditori, sono state richieste dalla Procura di Milano agli ispettori dell’Uif di Bankitalia, mentre accertamenti sono in corso anche da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Prosegue l’inchiesta milanese sui commercialisti dellafiniti ai domiciliari per l’affare di un capannone, rifilato secondo la procura dialla Lombardia Film Commission, a prezzo doppio rispetto al suo valore. Servono nuove analisi su alcunidi Francesco Barachetti, l’elettricista ed ex consigliere del Comune di Casnigo (Bergamo) indagato per peculato. La caccia ai presunti ‘neri’ del Carroccio, grazie ai contabili, quindi va avanti. Queste analisi su nuove movimentazioni finanziarie sospette, ma anche sudi personaggi centrali dell’inchiesta, tra cui altri, sono state richieste dalla Procura diagli ispettori dell’Uif di Bankitalia, mentre accertamenti sono in corso anche da ...

fattoquotidiano : LA VILLA IN SARDEGNA / OPERAZIONE SOSPETTA 311 mila euro del 2x1000 versati al solito Barachetti, usati per un immo… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Settembre: La villa con i fondi della Lega Salvini. 311 - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI La villa con i fondi della Lega Salvini continua qui: - BaggioEva : RT @LilianaArmato: Vi mancava eh? Memo 9 - fondi lega Lombardia: arresto Scillieri, Di Rubba e Manzoni - festini con ragazze minorenni #C… - primaopoitorna : RT @fattoquotidiano: Fondi Lega, i conti degli imprenditori amici nel mirino. L’inchiesta di Milano e le possibili retrocessioni di denaro… -