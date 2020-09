Fondi Covid presi illecitamente | denunciate 4 società milanesi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno sequestrato circa 87.000 euro di contributi a fondo perduto conseguitida quattro società di capitali con sedi a Milano, Pozzo d'Adda e Grezzago. I rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura di Milano per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.L'indagine, eseguita dalla Compagnia di Gorgonzola, deriva dai riscontri che sta effettuando su tutto il territorio provinciale la guardia di finanza milanese a seguito di approta analisi, con l'ausilio delle banche dati a disposizione, sui soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici erogati per l'emergenza da-19, tra cui il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto rilancio, ideato per aiutare gli imprenditori in ...