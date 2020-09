Fondazione Gimbe: "Per due persone su tre manca il vaccino antinfluenzale nelle farmacie" (Di lunedì 28 settembre 2020) Per due persone su tre manca il vaccino antinfluenzale nelle farmacie. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. Partendo dal presupposto che, “per evitare di sovraccaricare pronto soccorso e ospedali, in questa fase di convivenza con il coronavirus “è indispensabile vaccinare contro l’influenza anche la popolazione generale, in particolare i milioni di lavoratori a cui è affidata la ripresa economica del Parse”, si dimostra che “la maggior parte delle Regioni non dispone di scorte adeguate a soddisfare tale domanda”. E “alcune non possono garantire il 75% di copertura alle categorie a rischio”. Questo, ricorda in una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Per duesu treil. È quanto emerge dall’analisi della, presieduta da Nino Cartabellotta. Partendo dal presupposto che, “per evitare di sovraccaricare pronto soccorso e ospedali, in questa fase di convivenza con il coronavirus “è indispensabile vaccinare contro l’influenza anche la popolazione generale, in particolare i milioni di lavoratori a cui è affidata la ripresa economica del Parse”, si dimostra che “la maggior parte delle Regioni non dispone di scorte adeguate a soddisfare tale domanda”. E “alcune non possono garantire il 75% di copertura alle categorie a rischio”. Questo, ricorda in una ...

