Focolaio Covid a Bologna, il sindaco pronto a chiudere le piazze della movida. Nel mirino anche le feste private (Di lunedì 28 settembre 2020) Ci sono almeno dieci studenti positivi e altri sottoposti a sorveglianza per un Focolaio Covid a Bologna scoppiato dopo una festa Erasmus organizzata lunedì sera nella zona universitaria. I contagiati finora hanno tra 20 e 24 anni e sono in gran parte studenti spagnoli. L'allarme è scoppiato a metà settimana quando una ragazza con sintomi, che aveva partecipato alla festa, è risultata positiva al tampone. Di qui i controlli e il tracciamento contatti per le verifiche epidemiologiche. Covid a Bologna, nel mirino anche le feste private Una situazione che spinge il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ad alzare i toni. Che ha annunciato lo studio di nuovi provvedimenti nei ...

