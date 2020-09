Firenze. Terminati i lavori al Casone di via dell’Osteria: alloggi saranno consegnati all’inizio di ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) saranno consegnate all’inizio di ottobre le chiavi dei primi 66 alloggi di ‘Osteria Social Club’, già ‘Casone’ di via dell’Osteria alle Piagge, destinati ad affitto a canone calmierato. I lavori di recupero dell’edificio, in passato occupato abusivamente e luogo di spaccio di stupefacenti, sono conclusi e stamani nell’immobile c’è stato il sopralluogo del sindaco, dell’assessore alla Casa, del presidente del Quartiere 5, del presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, del direttore generale di CDP Investimenti SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) Marco Sangiorgio, accompagnati da Paolo Boleso di InvestiRE SGR e dal presidente di Abitare Toscana Stefano Tossani. L’intervento di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 settembre 2020)consegnate all’inizio dile chiavi dei primi 66di ‘Osteria Social Club’, già ‘’ di via dell’Osteria alle Piagge, destinati ad affitto a canone calmierato. Idi recupero dell’edificio, in passato occupato abusivamente e luogo di spaccio di stupefacenti, sono conclusi e stamani nell’immobile c’è stato il sopralluogo del sindaco, dell’assessore alla Casa, del presidente del Quartiere 5, del presidente di Fondazione CRLuigi Salvadori, del direttore generale di CDP Investimenti SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) Marco Sangiorgio, accompagnati da Paolo Boleso di InvestiRE SGR e dal presidente di Abitare Toscana Stefano Tossani. L’intervento di ...

susangalbarini : #communityartisticaculturale ???? @susangalbarini INVITO in MEWE profilo in'ITALIA DA AMARE'+Gruppo… - miriconosci : #GEP2020 Breve storia triste. #ArchiviodiStato di #Firenze annuncia 2 mattine di apertura straordinaria. Per farlo… - FootStatsCalcio : Gli ultimi 3 incroci di #SerieA fra #Inter e #Fiorentina sono terminati tutti col segno X. La passata stagione fu 0… - Publiacqua : In riapertura l'#acqua su via #Bolognese e limitrofe. Terminati i lavori idraulici di riparazione della condotta DN… - Publiacqua : In riapertura l'#acqua su via #Bolognese e limitrofe. Terminati i lavori idraulici di riparazione della condotta DN… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Terminati Firenze. Terminati i lavori al Casone di via dell’Osteria: alloggi saranno consegnati all’inizio di ottobre La Prima Pagina Terminati i lavori di ristrutturazione del museo del ferro battuto

I lavori hanno richiesto un investimento di oltre 42 mila euro finanziati dal comune di Pratovecchio Stia e dalla fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ...

Quella volta che sull’Inter s’abbatté il ciclone Kalinic

Gara d’esordio in campionato per la seconda Inter targata Conte. A contrario secondo impegno per la Fiorentina di Iachini. La Viola ha raccolto i tre punti in palio nel match casalingo contro il Torin ...

I lavori hanno richiesto un investimento di oltre 42 mila euro finanziati dal comune di Pratovecchio Stia e dalla fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ...Gara d’esordio in campionato per la seconda Inter targata Conte. A contrario secondo impegno per la Fiorentina di Iachini. La Viola ha raccolto i tre punti in palio nel match casalingo contro il Torin ...