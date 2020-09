Fiorentina, vicina la firma del rinnovo per Biraghi (Di lunedì 28 settembre 2020) Cristiano Biraghi firmerà a breve il rinnovo del suo contratto con la Fiorentina. Un traguardo importante e una sicurezza in più per il giocatore di proprietà del club viola che l’anno scorso è andato in prestito all’Inter. Esperienza che poi gli è valsa la “scommessa ad occhi chiusi” di Iachini in questa stagione. Biraghi si appresta a diventare il titolare fisso della fascia sinistra viola dopo le prime due gare giocate da protagonista contro Inter e Torino. la Fiorentina ha deciso di adeguare e prolungare il contratto dell’esterno sinistro: Biraghi avrà quindi un aumento e un nuovo accordo che vedrà come nuova scadenza il mese di giugno 2024. Un quadriennale che vede l’accordo “ormai ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) Cristianofirmerà a breve ildel suo contratto con la. Un traguardo importante e una sicurezza in più per il giocatore di proprietà del club viola che l’anno scorso è andato in prestito all’Inter. Esperienza che poi gli è valsa la “scommessa ad occhi chiusi” di Iachini in questa stagione.si appresta a diventare il titolare fisso della fascia sinistra viola dopo le prime due gare giocate da protagonista contro Inter e Torino. laha deciso di adeguare e prolungare il contratto dell’esterno sinistro:avrà quindi un aumento e un nuovo accordo che vedrà come nuova scadenza il mese di giugno 2024. Un quadriennale che vede l’accordo “ormai ...

passione_inter : FIORENTINA VICINA AL RADDOPPIO Handanovic salva con il piede su tiro di Kouamè INTER-FIORENTINA 0-1 LIVE - violamad79 : RT @Fiorentinanews: #Fiorentina, svolta vicina: Entro domani #Commisso annuncerà dove verrà fatto lo stadio. Buone notizie anche per il cen… - SciabolataFFP : per acquisire il cartellino del centrale slovacco. #Inter che, dal canto suo, pare reinvestirebbe parte di quella c… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Fiorentina, svolta vicina: Entro domani #Commisso annuncerà dove verrà fatto lo stadio. Buone notizie anche per il cen… - Fiorentina_ole : RT @Fiorentinanews: #Fiorentina, svolta vicina: Entro domani #Commisso annuncerà dove verrà fatto lo stadio. Buone notizie anche per il cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina vicina Corriere Fiorentino: "Fiorentina vicina all'impresa, poi l'Inter la beffa nel finale" TUTTO mercato WEB Mayoral, Khedira, Kanté e non solo. Entrate e uscite, la situazione delle 7 big

La voce entrate dice questo: Arthur, Morata, McKennie e Kulusevski (acquistato a gennaio dall'Atalanta e lasciato a Parma fino a fine anno). Anche se la rosa evidenzia ancora due lacune: un esterno si ...

Galli: "Io tifoso a San Siro per Inter, non è momento di riaprire stadi"

"Tra i 1000 a San Siro l'altra sera c'ero anche io. Lo dico con una fitta al cuore, da tifoso mi dispiace molto l'idea degli stadi vuoti ma non possiamo ragionare in termini" di riapertura. Sono le pa ...

La voce entrate dice questo: Arthur, Morata, McKennie e Kulusevski (acquistato a gennaio dall'Atalanta e lasciato a Parma fino a fine anno). Anche se la rosa evidenzia ancora due lacune: un esterno si ..."Tra i 1000 a San Siro l'altra sera c'ero anche io. Lo dico con una fitta al cuore, da tifoso mi dispiace molto l'idea degli stadi vuoti ma non possiamo ragionare in termini" di riapertura. Sono le pa ...