Fiorentina, stadio: Commisso ringrazia tifosi viola che hanno raccolto 29.000 firme per la costruzione del nuovo impianto (Di lunedì 28 settembre 2020) Sulla pagina Facebook della Fiorentina, il patron viola Rocco Commisso ringrazia le associazioni del tifo organizzato che hanno raccolto oltre 29mila firme per chiedere che si realizzi il nuovo stadio Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 settembre 2020) Sulla pagina Facebook della, il patronRoccole associazioni del tifo organizzato cheoltre 29milaper chiedere che si realizzi il

FirenzePost : Fiorentina, stadio: Commisso ringrazia tifosi viola che hanno raccolto 29.000 firme per la costruzione del nuovo im… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Ringrazio i tifosi per la petizione per il nuovo STADIO. Sapere di avervi vicino è importantissimo per… - PensaliberoIt : La politica fiorentina si era dichiarata, prima delle elezioni, in una sperticata quanto disperata difesa dell’anti… - Fiorentinanews : Corriere dello Sport-Stadio: Piatek o Eder, la #Fiorentina vuole pesare in attacco - SonoTdk : RT @Fiorentinanews: Benedetto Ferrara: “Caro #Commisso, un centravanti vale più di uno stadio. E’ da due mesi che parliamo solo di quello,… -