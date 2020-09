Fiorentina, Ribery: visita alla caviglia ok, tornato subito agli allenamenti (Di lunedì 28 settembre 2020) Nessun problema alla caviglia, Franck Ribery è tornato subito ad allenarsi. Lo riporta FirenzeViola.it. Nella mattinata di lunedì, l’attaccante della Fiorentina si è sottoposto ad una visita di routine con lo staff medico per valutare la botta ricevuta alla caviglia destra nella partita contro l’Inter di sabato scorso. Il francese ha poi raggiunto il Centro Sportivo per allenarsi regolarmente in vista del prossimo match di campionato contro la Sampdoria. Infatti, Ribery non ha subito danni e non sono previsti nuovi accertamenti specialistici. Come da protocollo, l’ex Bayern si è sottoposto al tampone non appena arrivato, per poi iniziare l’allenamento ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Nessun problema, Franckad allenarsi. Lo riporta FirenzeViola.it. Nella mattinata di lunedì, l’attaccante dellasi è sottoposto ad unadi routine con lo staff medico per valutare la botta ricevutadestra nella partita contro l’Inter di sabato scorso. Il francese ha poi raggiunto il Centro Sportivo per allenarsi regolarmente in vista del prossimo match di campionato contro la Sampdoria. Infatti,non hadanni e non sono previsti nuovi accertamenti specialistici. Come da protocollo, l’ex Bayern si è sottoposto al tampone non appena arrivato, per poi iniziare l’allenamento ...

