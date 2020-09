Fiorentina, Chiesa ha chiesto la cessione e aspetta una mossa della Juve (Di lunedì 28 settembre 2020) Federico Chiesa ha chiesto nuovamente la cessione alla Fiorentina, che è disposta ad accontentarlo. Attesa Juve Secondo La Gazzetta dello Sport, Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Lo ha ribadito alla dirigenza viola anche dopo la sconfitta contro l’Inter e il suo splendido gol. Quella del giovane attaccante non è una richiesta ma quasi un appello riassumibile in quattro parole: «Presidente, mi lasci andare». A questo punto il club viola è pronto a trattare la cessione dell’esterno. Nessun club, per il momento, si è fatto avanti. I dirigenti viola hanno capito che Chiesa non vuole andare all’estero. Allora si guarda all’Italia. E in particolare alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Federicohanuovamente laalla, che è disposta ad accontentarlo. AttesaSecondo La Gazzetta dello Sport,vuole lasciare la. Lo ha ribadito alla dirigenza viola anche dopo la sconfitta contro l’Inter e il suo splendido gol. Quella del giovane attaccante non è una richiesta ma quasi un appello riassumibile in quattro parole: «Presidente, mi lasci andare». A questo punto il club viola è pronto a trattare ladell’esterno. Nessun club, per il momento, si è fatto avanti. I dirigenti viola hanno capito chenon vuole andare all’estero. Allora si guarda all’Italia. E in particolare alla ...

