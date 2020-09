Fiorella Mannoia, ‘Padroni Di Niente’ è il nuovo album (Di lunedì 28 settembre 2020) Si intitola “Padroni Di Niente” il nuovo ed atteso album di inediti di Fiorella Mannoia, una delle artiste più amate ed apprezzate da critica e dal pubblico italiano. Il nuovo lavoro discografico dell’artista arriverà per la gioia di tutto il suo pubblico il prossimo mese di novembre ed è stato anticipato dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”. Con l’uscita del nuovo album Fiorella Mannoia, incontrerà anche il suo pubblico per un lungo tour che la vedrà protagonista dal prossimo maggio 2021 nei principali teatri italiani. I biglietti per assistere ai concerti dell’artista sono disponibili già da oggi in prevendita a partire ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 settembre 2020) Si intitola “Padroni Di Niente” iled attesodi inediti di, una delle artiste più amate ed apprezzate da critica e dal pubblico italiano. Illavoro discografico dell’artista arriverà per la gioia di tutto il suo pubblico il prossimo mese di novembre ed è stato anticipato dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”. Con l’uscita del, incontrerà anche il suo pubblico per un lungo tour che la vedrà protagonista dal prossimo maggio 2021 nei principali teatri italiani. I biglietti per assistere ai concerti dell’artista sono disponibili già da oggi in prevendita a partire ...

