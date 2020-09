Fiorella Mannoia annuncia l’uscita del suo prossimo album di inediti “Padroni di niente” (Di lunedì 28 settembre 2020) “PADRONI DI NIENTE” il titolo del prossimo album di inediti di Fiorella Mannoia, in uscita a novembre e anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”. Un nuovo progetto musicale che Fiorella presenterà dal vivo al pubblico nel mese di maggio con “PADRONI DI NIENTE TOUR”, con 11 tappe nei principali teatri italiani. Queste le prime date di “PADRONI DI NIENTE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 12 MAGGIO – BOLOGNA – Europauditorium 13 MAGGIO – TORINO – Teatro Colosseo 15 MAGGIO – MANTOVA – Grana Padano Theatre 18 MAGGIO – ANCONA – Teatro delle Muse 20 MAGGIO – BARI – Teatro Team 22 MAGGIO – NAPOLI – Teatro ... Leggi su domanipress (Di lunedì 28 settembre 2020) “PADRONI DI NIENTE” il titolo deldidi, in uscita a novembre e anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”. Un nuovo progetto musicale chepresenterà dal vivo al pubblico nel mese di maggio con “PADRONI DI NIENTE TOUR”, con 11 tappe nei principali teatri italiani. Queste le prime date di “PADRONI DI NIENTE TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 12 MAGGIO – BOLOGNA – Europauditorium 13 MAGGIO – TORINO – Teatro Colosseo 15 MAGGIO – MANTOVA – Grana Padano Theatre 18 MAGGIO – ANCONA – Teatro delle Muse 20 MAGGIO – BARI – Teatro Team 22 MAGGIO – NAPOLI – Teatro ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia Fiorella Mannoia torna con un nuovo album: a maggio 2021 il tour fa tappa a Bari La Gazzetta del Mezzogiorno FIORELLA MANNOIA: “PADRONI DI NIENTE” è il titolo del nuovo album di inediti

Fiorella Mannoia torna con un nuovo album: a maggio 2021 il tour fa tappa a Bari

È “Padroni di niente” il titolo del prossimo album di inediti di Fiorella Mannoia, in uscita a novembre e anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, scritto da Ultimo. Un nuo ...

