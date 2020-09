Fiorella Mannoia | a novembre nuovo album di inediti

(Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 28 SET - È "Padroni di niente" il titolo del prossimodidi, in uscita ae anticipato in radio dal singolo "Chissà da dove arriva una canzone". Un ...

ROMA (ITALPRESS) - È "Padroni di niente" il titolo del prossimo album di inediti di Fiorella Mannoia, in uscita a novembre e anticipato in radio dal singolo "Chissá da dove arriva una canzone". Un nuo ...Raccolta di inediti a novembre e dal 28 settembre al via le prevendite per il tour nei teatri che partirà il prossimo maggio.