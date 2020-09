Fine quota 100 | le vie d' uscita Da opzione donna ai lavoratori precoci

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ladi100 , per andare in pensione - sottolineata giusto ieri dal premier Giuseppe Conte - potrebbe portare nel 2021 a una fuga di massa deiclasse '59 e dintorni che hanno ...

Roma, 28 settembre 2020 - La fine di Quota 100, per andare in pensione - sottolineata giusto ieri dal premier Giuseppe Conte - potrebbe portare nel 2021 a una fuga di massa dei lavoratori classe '59 e ...Con un totale di contagi da inizio pandemia salito a quota 716.481, la più alta in Europa, la Spagna valuta nuovi provvedimenti. Nella capitale Madrid, da giorni in conflitto con il governo e ieri tea ...