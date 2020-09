Filiera alimentare, Steriltom con Metro AG per ridurre lo spreco di cibo (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Combattere lo spreco di cibo nella Filiera alimentare dimezzando le perdite e gli sprechi entro il 2030. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “10x20x30” che vede oggi la partecipazione di Steriltom, uno dei principali fornitori di Metro AG per la polpa di pomodoro e pizza sauce in formato “bag in box” e barattoli per il canale food service. Lanciata in occasione del vertice annuale 2019 sullo spreco alimentare ospitato da Champions 12.3 – un gruppo composto da dirigenti di imprese, membri del governo e della società civile impegnati a raggiungere l’Obiettivo 12.3 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), ovvero ridurre del 50% lo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Combattere lodinelladimezzando le perdite e gli sprechi entro il 2030. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “10x20x30” che vede oggi la partecipazione di, uno dei principali fornitori diAG per la polpa di pomodoro e pizza sauce in formato “bag in box” e barattoli per il canale food service. Lanciata in occasione del vertice annuale 2019 sulloospitato da Champions 12.3 – un gruppo composto da dirigenti di imprese, membri del governo e della società civile impegnati a raggiungere l’Obiettivo 12.3 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), ovverodel 50% lo ...

