FIFA 21 nella bufera | EA pubblicizza le microtransazioni all' interno di riviste per bambini

(Di lunedì 28 settembre 2020) La pressione contro Electronic Arts sta aumentando in seguito alla scoperta di pubblicità che promuovono ledi21 in una rivista di giocattoli nel Regno Unito.FUT è la modalità di gioco più popolare diche genera miliardi di entrate attraverso la vendita diPoints. IPoints vengono utilizzati per acquistare pacchetti FUT, che contengono un assortimento casuale di giocatori virtuali. È questo meccanismo che rende FUT un'esperienza online competitiva pay-to-win che ha fatto scattare un confronto con il gioco d'azzardo.Di conseguenza, l'inclusione dell'annunciorivista del negozio di giocattoli Smyths che promuove iPoints ha causato costernazione tra i fan, con alcuni che chiedono ...

mori_quattro : @CONTINUASOGNARE Formazione da fifa... Cuadrado a tutta fascia a sinistra e Kulusevski a destra per giocare a piede… - LorenzOOOF : RT @Inter: ?? | GIOCHIAMO Siamo l'Inter. Insieme siamo più forti. Insieme siamo uniti nella vittoria ??? Preparati a vincere con i nerazzu… - pirlofacose : @BizzVon @runnervx17 @MariaC08220254 @arthurhromelo @SerieA Ah ma lui nella vita gioca al Pro Club di FIFA eh, mica pizza e fichi - Busonzio : @GianScudieri Innanzitutto, povero Lo Prato, ogni tanto parla troppo del suo FIFA ma non lo insulterei così. E poi… - mc_anp : @424BasilStreet Ci vorrebbe un cap. Visto che con il fifa fair play hanno chi nella fifa & uefa li protegge. Comm… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA nella

La pressione contro Electronic Arts sta aumentando in seguito alla scoperta di pubblicità che promuovono le microtransazioni di FIFA 21 in una rivista di giocattoli nel Regno Unito. FUT è la modalità ...Adebayo Akinfenwa è diventato un giocatore cult nel Regno Unito, anche per essere il giocatore più forte del videogioco FIFA. In effetti l'inglese, figlio di emigranti nigeriani è in possesso di un f ...