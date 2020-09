Fiducia ma anche tanti timori: la voce degli studenti italiani (Di lunedì 28 settembre 2020) Responsabili, ottimisti e pronti all’emergenza. È questo il quadro che emerge nell’inchiesta Demia/Redooc sugli studenti delle scuole superiori italiane che si è svolta a cavallo dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. Le interviste e gli approfondimenti qualitativi, che hanno coinvolto un centinaio di studentesse e studenti di tutta Italia, hanno rivelato come questi mesi abbiano ridisegnato non solo i comportamenti ma anche gli atteggiamenti verso la scuola. Il sentimento prevalente è ambivalente: Fiducia ma anche timore di quello che potrebbe (ri)accadere. Ci si aspetta di dover usare le mascherine in tutti gli spazi comuni, ma non quando si è seduti al banco, come pure la misurazione della temperatura all’ingresso, cosa che evidentemente ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020) Responsabili, ottimisti e pronti all’emergenza. È questo il quadro che emerge nell’inchiesta Demia/Redooc suglidelle scuole superiori italiane che si è svolta a cavallo dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. Le interviste e gli approfondimenti qualitativi, che hanno coinvolto un centinaio di studentesse edi tutta Italia, hanno rivelato come questi mesi abbiano ridisegnato non solo i comportamenti magli atteggiamenti verso la scuola. Il sentimento prevalente è ambivalente:matimore di quello che potrebbe (ri)accadere. Ci si aspetta di dover usare le mascherine in tutti gli spazi comuni, ma non quando si è seduti al banco, come pure la misurazione della temperatura all’ingresso, cosa che evidentemente ...

matteosalvinimi : Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato… - Agenzia_Ansa : ???? |#Regionali, Salvini: 'Il centrodestra governa in 15 regioni su 20. Come sempre e più di sempre, anche questa vo… - 21GSavage : @YVNGJXFFXRY Hai ragione, stanno cercando di fare la stessa cosa sia i Raptors con Nurse che i Celtics con Brad. Pe… - E__Io__Pago : RT @MassimoPecone: @Moonlightshad1 Se veramente ha sospeso l’indagine la cosa è molto grave, io credo che l’abbia fatto solo per toglierla… - impresacity : Confcommercio: ripresa fiducia imprese segnale che fa ben sperare: Confcommercio: Il recupero di fiducia ha coinvol… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiducia anche FORMAZIONI UFFICIALI – Scatta l’ora di Tonali. Pioli dà fiducia anche a Diaz Il Milanista Estate 2020: i Giganti della Sila hanno fatto il pieno di turisti, +76%

Con 18.600 visitatori - ben il 76% in più su agosto 2019 - i Giganti della Sila si sono accreditati come una delle attrattive più visitate in Calabria ...

Confcommercio: ripresa fiducia imprese segnale che fa ben sperare

Confcommercio: Il recupero di fiducia ha coinvolto anche gli operatori del turismo e del commercio al dettaglio, settori che hanno vissuto e stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà .

Con 18.600 visitatori - ben il 76% in più su agosto 2019 - i Giganti della Sila si sono accreditati come una delle attrattive più visitate in Calabria ...Confcommercio: Il recupero di fiducia ha coinvolto anche gli operatori del turismo e del commercio al dettaglio, settori che hanno vissuto e stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà .