Federmanager “Da superbonus spinta per ripartenza dell’edilizia”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il pacchetto di interventi fiscali noto comecostituisce non solo una misura importante per far ripartire un settore centrale della nostra economia, ma rappresenta anche uno strumento cruciale per centrare gli obiettivi di riconversione green del nostro parco edilizio”. Lo afferma il presidente di, Stefano Cuzzilla. “L’ecobonus al 110% previsto dal Decreto Rilancio promette di essere positivamente impattante sull’intero ciclo economico del Paese e mi auguro che possa arrivare in Gazzetta il prima possibile, così da avere quella chiarezza del quadro normativo e attuativo che è precondizione per l’efficacia dell’intera operazione”, spiega Cuzzilla. “Il Governo sta ponendo giusta attenzione al settore delle costruzioni, che sta patendo ...