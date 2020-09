Federico Fashion Style scoppia la lite con Antonella Mosetti dalla D’Urso (Di lunedì 28 settembre 2020) Federico Fashion Style è stato ospite a “Live non è la D’Urso”, tra le cinque sfere c’era anche Antonella Mosetti, che ha replicato al famoso parrucchiere. Infatti Federico Fashion Style, ha ricevuto una multa di oltre mille euro per scarsa trasparenza sul listino prezzi del suo salone dopo un esposto del Codacons, e proprio sul costo di alcuni suoi interventi e scoppiata la lite con Antonella Mosetti. A portare al successo Federico sarebbe stata proprio la Mosetti che l’avrebbe introdotto nel mondo dello spettacolo. In cambio però avrebbe ricevuto solo danni ai suoi capelli per colpa delle ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di lunedì 28 settembre 2020)è stato ospite a “Live non è la D’Urso”, tra le cinque sfere c’era anche, che ha replicato al famoso parrucchiere. Infatti, ha ricevuto una multa di oltre mille euro per scarsa trasparenza sul listino prezzi del suo salone dopo un esposto del Codacons, e proprio sul costo di alcuni suoi interventi eta lacon. A portare al successosarebbe stata proprio lache l’avrebbe introdotto nel mondo dello spettacolo. In cambio però avrebbe ricevuto solo danni ai suoi capelli per colpa delle ...

trash_italiano : LA CARTA DELLA MOSETTI DA 'TRANSAZIONE NEGATA' A FEDERICO FASHION STYLE. LEI PROMETTE DI PAGARE QUALCHE GIORNO DOPO… - trash_italiano : ANTONELLA MOSETTI HA SCOPERTO FEDERICO FASHION STYLE. LA NUOVA PIPPO BAUDO. #noneladurso - domthewizard : Muoio - trashataunivers : RT @Ri_Ghetto: Federico Fashion Style GFvip 2021 - flamanc24 : RT @ToniaPeluso: Non mi farei mettere le mani in testa da Federico Fashion Style manco se i 3000€ li desse lui a me #noneladurso -