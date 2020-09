Federico Fashion Style accusa Antonella Mosetti di non aver saldato il conto delle extension e lei sbotta

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 settembre 2020) Nel salotto di Barbara d’Urso sono volate(in tutti i sensi) con, quandolo hato di essere un ingrato e di nonla neanche ringraziata perlo in qualche modo inserito nel giro del mondo dello spettacolo. In questi annilo ha addirittura bloccato su WhatsApp ed il motivo sarebbe unsalato che non si aspettava di ricevere e che è finito al centro del dibattito: lui l’di essere scappata senza pagare, lei sostiene dilo. “Amò! Ciao! Sono tanti anni che non ci vediamo. L’ho bloccato sul telefono ...