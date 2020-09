F1 e MotoGP, ottimi ascolti tv su Sky per i GP di Russia e Catalogna (Di lunedì 28 settembre 2020) ottimi ascolti tv per Sky Sport nella giornata domenicale con il doppio appuntamento dei motori. Con la Formula 1 in Russia e la MotoGP in Catalogna, la pay-tv è riuscita ad accattivare l’interesse di numerosi sportivi in Italia registrando buoni numeri. Il Gran Premio di Russia di F1, al via alle ore 13:10, ha ottenuto 1 milione e 13 mila spettatori medi con 2 milioni e 209 mila spettatori unici (5,8% di share). Per la MotoGP, invece, il Gran Premio di Catalogna ha ottenuto 1 milione e 70 mila spettatori medi con 1 milione e 731 mila spettatori unici (6,5% di share). Per le altre classi 208 mila spettatori medi per la Moto2 e 193 mila per la Moto3. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020)tv per Sky Sport nella giornata domenicale con il doppio appuntamento dei motori. Con la Formula 1 ine lain, la pay-tv è riuscita ad accattivare l’interesse di numerosi sportivi in Italia registrando buoni numeri. Il Gran Premio didi F1, al via alle ore 13:10, ha ottenuto 1 milione e 13 mila spettatori medi con 2 milioni e 209 mila spettatori unici (5,8% di share). Per la, invece, il Gran Premio diha ottenuto 1 milione e 70 mila spettatori medi con 1 milione e 731 mila spettatori unici (6,5% di share). Per le altre classi 208 mila spettatori medi per la Moto2 e 193 mila per la Moto3.

