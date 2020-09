EY con Puliamo il Mondo 2020 per 'un messaggio di speranza' (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - EY con Legambiente per ‘Puliamo il Mondo 2020', edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo. “Siamo orgogliosi di essere al fianco di Legambiente nell'iniziativa Puliamo il Mondo 2020 e lanciare un messaggio di speranza e futuro sostenibile in un momento importante per il nostro Paese. Centinaia di colleghi EY dislocati su tutto il territorio nazionale hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Vogliamo avere un impatto positivo sulle comunità dove operiamo e contribuire a costruire un Mondo migliore per le nuove generazioni”, spiega Massimo Antonelli, Ceo di EY in Italia ( Oltre ai tradizionali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - EY con Legambiente per ‘il', edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del. “Siamo orgogliosi di essere al fianco di Legambiente nell'iniziativaile lanciare undie futuro sostenibile in un momento importante per il nostro Paese. Centinaia di colleghi EY dislocati su tutto il territorio nazionale hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Vogliamo avere un impatto positivo sulle comunità dove operiamo e contribuire a costruire unmigliore per le nuove generazioni”, spiega Massimo Antonelli, Ceo di EY in Italia ( Oltre ai tradizionali ...

annadilu : ???Nello speciale “Puliamo il mondo” del TGR Ambiente di @TarcisioMazzeo a cura di @FMarino_Rai si parla di… - Tele_Nicosia : EY con Puliamo il Mondo 2020 per ‘un messaggio di speranza’ - fisco24_info : EY con Puliamo il Mondo 2020 per 'un messaggio di speranza' : - Adnkronos : EY con #PuliamoilMondo 2020 per 'un messaggio di speranza' #BetterWorld -