Everywhere: questo è il titolo del nuovo progetto dell'ex-produttore di GTA (Di lunedì 28 settembre 2020) L'ex produttore di GTA, Leslie Benzies, ha fondato un suo studio e sta lavorando a Everywhere un nuovo progetto opern world sci-fi L'ex produttore di GTA, Leslie Benzies, ha raccolto oltre 40,8 milioni di dollari per il suo nuovo titolo sci-fi open world in fase di sviluppo, Everywhere. Secondo un rapporto del The Telegraph, lo studio Build a Rocket Boy di Benzies è riuscito a garantire investimenti nel gioco in arrivo da una varietà di fonti, inclusa la società tecnologica cinese Netease (che ultimamente ha fatto molti grandi investimenti nel gioco). Ecco cosa tratterà Everywhere il nuovo progetto di Lesli Benzies, ex produttore di GTA Secondo ...

Il progetto intende raccontare la ricerca di una propria identità che prescinda dal colore della pelle e dal credo religioso ...

Everywhere, il nuovo progetto di Leslie Benzies, ex presidente di Rockstar Games North, ha ottenuto fondi per 42 milioni di dollari: una somma importante per lo sviluppo del gioco.. Everywhere, il nuo ...

