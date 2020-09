“Eva Grimaldi mi ha tradito con Gabriel Garko” | la rivelazione di Vittorio Sgarbi VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ospite di Live Non è la d’Urso,ha fatto una confessione choc: Eval’avrebbeconGarko. “Ero fidanzato con Eva. Era innamorata di me. Mi tradì conGarko. Si innamorò perdutamente…”. “Evami tradì conGarko”,choc Veniva da me parlando di lui. Mi... L'articolo “Evami haconGarko”, ladi) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.