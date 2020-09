Eugenia di York, il gesto di Meghan e Harry per la sua gravidanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Eugenia di York ha da poco annunciato ufficialmente di essere incinta del suo primo figlio. La secondogenita del Principe Andrea, che è sposata dal 2018 con Jack Brooksbank, darà alla luce il suo bambino, o bambina, nei primi mesi del 2021. Una bellissima notizia che ha rallegrato il popolo inglese e la Famiglia Reale. Grande gioia, soprattutto da parte della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, entrambi molto affettuosi nei confronti di Eugenia e della sorella maggiore Beatrice. Hanno, così, sfruttato i profili social ufficiali della Royal Family per fare gli auguri alla nipote in grande stile: Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, Duchessa di ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020)diha da poco annunciato ufficialmente di essere incinta del suo primo figlio. La secondogenita del Principe Andrea, che è sposata dal 2018 con Jack Brooksbank, darà alla luce il suo bambino, o bambina, nei primi mesi del 2021. Una bellissima notizia che ha rallegrato il popolo inglese e la Famiglia Reale. Grande gioia, soprattutto da parte della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, entrambi molto affettuosi nei confronti die della sorella maggiore Beatrice. Hanno, così, sfruttato i profili social ufficiali della Royal Family per fare gli auguri alla nipote in grande stile: Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’inizio del 2021. Il duca die Sarah, Duchessa di ...

